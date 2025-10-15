English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಕೋಡ್‌ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ

ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಕೋಡ್‌ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ

Shah Rukh Khan: ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಕೋಡ್‌ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 15, 2025, 08:26 AM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕಿಂಗ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
  • ಶಾರುಖ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಈ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾರೂ ಈ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Shah Rukh Khan: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕಿಂಗ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಮಗ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸರಣಿ 'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆರ್ಯನ್ ಅವರ ಸರಣಿಯ ತೆರೆಮರೆಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಯುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹೊಸ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾರುಖ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ರಹಸ್ಯ ಕೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೆಟಾ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸದೊಂದ ಅನುಮಾನ!

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸೋಮವಾರ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ "ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ರೀಲ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. "6 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯ 4.22 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸರಣಿಯ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅವರು "ಹಲವು ಕಂತುಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾರೂ ಈ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಔಟ್‌! ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದ 13 ಜನರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದೋರು ಯಾರು?

'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಸರಣಿಯನ್ನು ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಲಾಲ್ವಾನಿ, ಸಹರ್ ಬಂಬಾ, ರಾಘವ್ ಜುಯಾಲ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮನೋಜ್ ಪಹ್ವಾ, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ, ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಬೇಡಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ನಟರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮುಂತಾದ ತಾರೆಯರು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಸರಣಿಯು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

 

 

 

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

