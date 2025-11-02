ಬಡತನವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು.. 50 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಈತ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ! ಇವರಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಯಾರಿಲ್ಲ

Shah rukh Khan net worth : ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 33 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಇಂದಿಗೂ ಕೊಂಚವೂ ತಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೆ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆರು ದಶಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2, 1965 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಲತೀಫ್ ಫಾತಿಮಾ ಖಾನ್ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜನಿಸಿದರು. ಶ್ರಮ, ಛಲದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ದಿವಂಗತ ಗಾಯಕ ಪಂಕಜ್ ಉದಾಸ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವೇತನ 50 ರೂ. ಅಂತ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಾರುಖ್, ಈ ಮೊದಲು ಪಂಕಜ್ ಉದಾಸ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ..
ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇವರ ಹೆಸರಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹುರುನ್ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2025 ನಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹12,490 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಟನ ಬಳಿಯೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 1992 ರ "ದೀವಾನಾ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಅವರು ಕರಣ್ ಅರ್ಜುನ್, ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ, ಪಠಾಣ್, ಜವಾನ್ ಡಾಂಕಿ, ದಿಲ್ವಾಲೆ, ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ, ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ವೀರ್-ಜಾರಾ, ದಿಲ್ ತೋ ಪಾಲ್ ಹೈ, ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ದಿ ರಾನಾ ಹೇ, ಡರ್, ಬಾಜಿಗರ್, ಜಾನ್, ದೇವ್ದಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಮನಾರ್ಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.