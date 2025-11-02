English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಬಡತನವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು.. 50 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಈತ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ! ಇವರಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಯಾರಿಲ್ಲ

ಬಡತನವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು.. 50 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಈತ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ! ಇವರಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಯಾರಿಲ್ಲ

Shah rukh Khan : ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇಂದು 60 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್‌ ಖಾನ್‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್. ಆದರೆ, ನಟನ ಮೊದಲ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 2, 2025, 12:39 PM IST
    • ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇಂದು 60 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಕಿಂಗ್‌ ಖಾನ್‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
    • ನಟನ ಮೊದಲ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ..

Trending Photos

ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ, ದರ್ಶನ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌!
camera icon6
Darshan Pavithra Gowda viral photos
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ, ದರ್ಶನ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌!
&quot;ಆ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಖವಿಲ್ಲ.. &quot;- ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
camera icon11
Shah Rukh Khan
"ಆ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಖವಿಲ್ಲ.. "- ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಮೋಲಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಝಂಡು ಬಾಮ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ
camera icon1
indian product price in Pakistan
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಮೋಲಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಝಂಡು ಬಾಮ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
camera icon8
Jupiter Retrograde
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
ಬಡತನವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು.. 50 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಈತ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ! ಇವರಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಯಾರಿಲ್ಲ

Shah rukh Khan net worth : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 33 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಇಂದಿಗೂ ಕೊಂಚವೂ ತಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೆ ಖಾನ್‌ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆರು ದಶಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನವೆಂಬರ್ 2, 1965 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಲತೀಫ್ ಫಾತಿಮಾ ಖಾನ್ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜನಿಸಿದರು. ಶ್ರಮ, ಛಲದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! 52 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ್ರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ..  

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ದಿವಂಗತ ಗಾಯಕ ಪಂಕಜ್ ಉದಾಸ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವೇತನ 50 ರೂ. ಅಂತ ಕಿಂಗ್‌ ಖಾನ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಾರುಖ್‌, ಈ ಮೊದಲು ಪಂಕಜ್ ಉದಾಸ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.. 

ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇವರ ಹೆಸರಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹುರುನ್ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2025 ನಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹12,490 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಟನ ಬಳಿಯೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʼವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..ʼ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಬೆಚ್ಚಿಬಿತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌..  

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 1992 ರ "ದೀವಾನಾ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಅವರು ಕರಣ್ ಅರ್ಜುನ್, ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ, ಪಠಾಣ್, ಜವಾನ್ ಡಾಂಕಿ, ದಿಲ್ವಾಲೆ, ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ, ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ವೀರ್-ಜಾರಾ, ದಿಲ್ ತೋ ಪಾಲ್ ಹೈ, ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ದಿ ರಾನಾ ಹೇ, ಡರ್, ಬಾಜಿಗರ್, ಜಾನ್, ದೇವ್‌ದಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಮನಾರ್ಹ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Shah Rukh KhanShah Rukh Khan BirthdayAbout Shah rukh KhanSpecial Facts about Shah rukh Khan

Trending News