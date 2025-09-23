English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ! ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಿಂಗ್‌ ಖಾನ್‌ ಈ ನಡವಳಿಕೆ

Shah Rukh Khan : ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 23, 2025, 05:49 PM IST
  • ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
  • ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
  • ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ

ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ! ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಿಂಗ್‌ ಖಾನ್‌ ಈ ನಡವಳಿಕೆ

Shah Rukh Khan viral video : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕಿಂಗ್‌ ಎಂದೇ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 71 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಾರುಖ್‌ ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾರುಖ್‌ ಕೊಡುವ ಗೌರವ ಎಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಶಾರುಖ್‌ ಅವರ ಈ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ. 

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಏಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಹೆಸರಿದೆ. ಅವರು ನೀಡಿದ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾಲು ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ‘ಪಠಾಣ್’ ಹಾಗೂ ‘ಜವಾನ್’ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿವೆ. ಅದುಕೂಡ ಒಂದೇ ವರ್ಷ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಅಹಂನಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಿಲ್ಲ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಶಾರುಖ್‌ ಕೈ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಈಕೆಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದರು 

ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಅತೀವ ಗೌರವ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪತ್ನಿಗೆ ಶಾರುಖ್‌ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಗೆ ಶೇಖ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರು.

ಶಾರುಖ್ ಎದುರು ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಗೂ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ನಡವಳಿಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by abuzarsrk_ (@abuzarsrk_)

 

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್‌ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಭಯ್ ವರ್ಮಾ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ಶುಕ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತಾರಾಗಣ ಹೊಂದಿಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್-ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ವೈರಲ್

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

