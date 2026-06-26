ಮಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾದ್ಶಾ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನಂಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ‘ದೀವಾನಾ’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 35 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ “ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಡ್ಲ, ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್?” ಎಂದು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದರು.
ಮಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಶಾರುಖ್, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾತ-ಅಜ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ತನ್ನನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಬಳಿ ಸಾಕಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ಎಂದರು.
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1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಶಾರುಖ್, ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, “ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮರೆಯಲಾಗದು. ಮಂಗಳೂರು ಸುಂದರ ನಗರ. ಇಲ್ಲಿನ ನೀರುದೋಸೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಈ ನಗರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಮುಂಬೈಯೊಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಟನಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಶಾರುಖ್, “ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ನಟನಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್, ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಅಥವಾ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ” ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.