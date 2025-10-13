ಮನಸಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ಮಗಳ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿದ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋ

Shah Rukh Khan: ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಟಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಜ್ಜನರು. ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ರೀತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
'ಲಾಪತಾ ಲೇಡೀಸ್' ಚಿತ್ರವು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಟಿ ನಿತಾಂಶಿ ಗೋಯಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಿಂದಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಗುಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ನಿತಾಂಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ನಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಕೈ ಚಾಚಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿತಾಂಶಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಎಡವಿ ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಶಾರುಖ್ ಆಕೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಆಕೆಯನ್ನು ಬೀಳದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಿತಾಂಶಿ ಉದ್ದನೆಯ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ನಿತಾಂಶಿ ಅವರ ಗೌನ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಿತಾಂಶಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದರು.
SRK Being The utmost Gentleman as He Helps Nitanshi Goel To The Stage To Accept Her Award ❤️
— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) October 11, 2025
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾರುಖ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಸಂಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ನಿತಾನ್ಶಿಯ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಷಣ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತುವಾಗ ಬಿದ್ದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 'ಲಪಾತ ಲೇಡೀಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 13 ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಗಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.