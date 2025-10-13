English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮನಸಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ಮಗಳ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿದ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋ

ಮನಸಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ಮಗಳ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿದ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋ

Shah Rukh Khan: ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 13, 2025, 12:39 PM IST
  • ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಟಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.
  • ನಟಿ ನಿತಾಂಶಿ ಗೋಯಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
  • ನಿತಾಂಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಮನಸಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ಮಗಳ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿದ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋ

Shah Rukh Khan: ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಟಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಜ್ಜನರು. ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ರೀತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

'ಲಾಪತಾ ಲೇಡೀಸ್' ಚಿತ್ರವು ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಟಿ ನಿತಾಂಶಿ ಗೋಯಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಿಂದಾಗಿ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಗುಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ! ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌?

ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ನಿತಾಂಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ನಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಕೈ ಚಾಚಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿತಾಂಶಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಎಡವಿ ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಶಾರುಖ್‌ ಆಕೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌, ಆಕೆಯನ್ನು ಬೀಳದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಿತಾಂಶಿ ಉದ್ದನೆಯ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ನಿತಾಂಶಿ ಅವರ ಗೌನ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಿತಾಂಶಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದರು.

 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖ್ಯಾತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ?!

ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾರುಖ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಸಂಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ನಿತಾನ್ಶಿಯ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಷಣ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತುವಾಗ ಬಿದ್ದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 'ಲಪಾತ ಲೇಡೀಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 13 ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಗಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

