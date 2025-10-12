English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ.. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್

Shah Rukh Khan: ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಅವರ ತಂದೆ ಜನಿಸಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 12, 2025, 06:52 PM IST
Shah Rukh Khan: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಶಾರುಖ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಲತೀಫ್ ಫಾತಿಮಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸೋಷಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್‌ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಯಾವುದೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌,ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. 

ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂದೂರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 

"ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯುವರು, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಈ ರೀತಿ ಭಾವಿಸೋಣ" ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಶಾರುಖ್‌ ಅವರ ಈ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್‌ 1 ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಎಷ್ಟು?

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿಗೂ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ತನ್ನ ತಂದೆ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.  

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಮ್ಮೆ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್‌ ಆಗ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೊದಲು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು, ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರಿಯಾದವನಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಬಳಿ ತಾಮ್ರ ಫಲಕವಿದೆ. ಅವರು 14-15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋತಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಅವರು ಪೀಠೋಪಕರಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅದು ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಂತರ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಿಯಕರನ ನಂಬಿ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಬಂತು ಮೈ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ!

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿಂದೆ ಜಾಗ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಚಹಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಂಎ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದರು, ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಾನು ಇಂದು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೋ ಅದು ಅವರಿಂದಲೇ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವುದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು NSD ಯಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮೀರ್ ತಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್, ಅವರು 1981 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಫಾತಿಮಾ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು 1991 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ‘ಕಿಂಗ್’ ಹೆಸರಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ನಾಯಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

 

 

