ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ರಂತೆ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಪ್ರೀತಿ ಹರಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಡಿದಿತ್ತು ಬರ ಸಿಡಿಲು

Shah Rukh Khan: ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಟ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಗರದಾಚೆಗೂ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ವಿವಾಹವಾಗಿ 33 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಖಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ , ಅವರ ಮೊದಲ ಪರಿಚಯದ ನಂತರ, ಅವರ ಭೇಟಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟವು. ಆದರೆ ಅವರ ಧರ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗೌರಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗೌರಿಯ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
'ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೆಡಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಗೌರಿಯ ಸಹೋದರ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಛಿಬ್ಬರ್ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದೂಕು ತೋರಿಸಿ 'ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ...' ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ.
ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಆರತಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಖ್ಯಾನವಿದೆ... ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಟ ಹೇಳಿದರು, 'ಆರತಕ್ಷತೆಯ ದಿನದಂದು, ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಪಂಜಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ನಾನು, 'ಗೌರಿ, ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ನಾನು, 'ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಗೌರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಇಂದಿನಿಂದ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ನಂತರ ನಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಕೇವಲ ತಮಾಷೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ, ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 'ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
