ʼಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗ್ತಾನೆ..ʼ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್!‌

shah rukh khan-salman khan: ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಶಾ ಅವರ ಸಂತೋಷವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೂವರು ಪರಸ್ಪರ ಮೋಜು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ವೇಳೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಅಂದಹಾಗೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, 'ಆರ್ಯನ್ 'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಆರ್ಯನ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆರ್ಯನ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಅವನ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ...' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆರ್ಯನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ನಂತರ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ.. 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ..' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.. ಸದ್ಯ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜಲಾನಿ, ಸೋಮಿ ಅಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಟನ ಸಂಬಂಧವು ಮದುವೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು, 59 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಂಟಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
