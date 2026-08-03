/ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಗ ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್.. ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್!

shah rukh khan son aryan khan dating: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಗಾಯಕಿ ವಿನ್ನಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಲಂಡನ್ನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ.
ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ
ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ, ವಿನ್ನಿ ಠಾಕೂರ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಮತ್ತೆ ಅಂತಹುದೇ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ನಿ ಠಾಕೂರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳಾಗಿವೆ.
ವಿನ್ನಿ ಠಾಕೂರ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಯುವ ಗಾಯಕಿ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾದಕವಸ್ತು ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ವಿವಾದದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದ ಆರ್ಯನ್, ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ನಿ ಠಾಕೂರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವವರೆಗೆ, ಇವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.