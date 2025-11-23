English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿ..: ದೆಹಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ

Shah Rukh Khan : 26/11 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರುಖ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 23, 2025, 02:59 PM IST
ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿ..: ದೆಹಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ
Shah Rukh Khan

SRK on Delhi car blast : ಬಾಲಿವುಡ್‌ 'ಕಿಂಗ್' ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೀಸ್ ಆನರ್ಸ್ 2025' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. 

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 26/11 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. '26/11 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವಯುತ ವಂದನೆಗಳು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮರಳಿ ಬಾರದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಡಪಡಿಸಿತು ಹುಚ್ಚು ಮನ.. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರ!

ಮಾತು ಮುಂದು ವರೆಸಿದ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಕೆ.. ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.. ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ, 'ನಾನು ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ' ಅಂತ.. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು, 'ನಾನು 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೇನೆ' ಅಂತ ಹೇಳಿ.. 'ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಭಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, 'ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವವರು ಆ ಭಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಣ. ಜಾತಿ, ಮತ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀರರ ತ್ಯಾಗ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಇದ್ದರೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಯಾವುದೂ ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಹೇಳಿದರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಶ್ವರ್ಯರನ್ನು ಆಯೇಷಾ ರೈ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ..! ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮಹದಾಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ 'ಪಠಾಣ್', 'ಜವಾನ್' ಮತ್ತು 'ಡಂಕಿ' ಚಿತ್ರಗಳು 2023 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು. ಈ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳಿಸಿದವು. 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಟರು ಸಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

