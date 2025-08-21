English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಗುಡ್‌ ಬೈ... ನಟನಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಕಿಂಗ್‌!

Shah rukh Khan: ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಶಾರುಖ್ ಅವರನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 21, 2025, 03:49 PM IST
  • ನಟ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ನಿವೃತ್ತಿ
  • ನಟ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ
  • ನಟನಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಮೆ ಉಂಗುರ : ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ
camera icon8
Turtle Ring
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಮೆ ಉಂಗುರ : ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ
ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ
camera icon6
EPFO
ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌! ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ, ಐದು ಸಂಸಾರ
camera icon11
leander paes relationship
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌! ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ, ಐದು ಸಂಸಾರ
ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೆನ್ಶನ್
camera icon9
pension
ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೆನ್ಶನ್
ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಗುಡ್‌ ಬೈ... ನಟನಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಕಿಂಗ್‌!

Actor Shah rukh Khan on retirement: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ನೇರ ನುಡಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸದಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ X ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ #AskSRK ಸೆಷನ್ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನರ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು, ಶಾರುಖ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಾಟ್ ಸೆಷನ್ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಶಾರುಖ್ ಅವರನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಭುಜ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ನಾನು ಸ್ಟಾರ್‌ ಡಮ್‌ ಹೊರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ... ಹ ಹ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಅದು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಾಗ ಖಾಋವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. 'ಈಗ ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನಿವೃತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇತರ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬರಲಿ' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್‌, 'ಭಾಯ್‌ ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡಿಶ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ... ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರಿ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕೆಟ್‌ ಮನಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಕಲೆಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಪುತ್ರಿ! ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ 83 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದ್ರೂ ಈಕೆಗೆ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಶಾರುಖ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮಗ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸರಣಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. 'ತುಂಬಾ ಜನರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಗ ವೆಬ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತಂದೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.'  ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, 'ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, 'ಮಗನ ಟೀಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಂದೆಯ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ನಾಳೆ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿತು.

ಇದರ ನಂತರ ಶಾರುಖ್ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ಗೆ, 'ಹೌದು, ಹಾಗಾದರೆ ಟೀಸರ್‌ನ ಸಮಯ ಏನು? ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್ಯನ್ ನನಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ.' ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರೆದಿತು, 'ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಸರ್, ಟೀಸರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.' ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಆ ಪ್ರಕಾರ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಪುತ್ರ ನ ವೆಬ್‌ ಸಿರೀಸ್‌  ಟೀಸರ್‌ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್..‌ ಅಪ್ಪನ ಸಾಲ.. ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ.. ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿಯ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇದೆಂಥಾ ದುರಂತ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Shah Rukh KhanAryan KhanBollywood

Trending News