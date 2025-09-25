English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ 1600 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ... ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಇದು.!

Gauri Khan net worth : ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್‌ ಸಾಧನೆ ಅಪ್ರತಿಮ. 3 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು.. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ತಿಳಿಯೋಣ

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 25, 2025, 03:28 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕಿಂಗ್‌ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್
  • ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ
  • ಗೌರಿ ಖಾನ್‌ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿ

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ 1600 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ... ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಇದು.!

Shah Rukh khan wife Net Worth : ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕಿಂಗ್‌. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ. ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 7500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಯ ಒಡತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್‌ ಸಾಧನೆ ಅಪ್ರತಿಮ. 3 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು.. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ತಿಳಿಯೋಣ. 

ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8, 1970 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಶಿಯಾರ್‌ಪುರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಪಂಜಾಬಿ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದ ಸವಿತಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಲ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಛಿಬ್ಬರ್ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿಯ ಪಂಚಶೀಲ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು... ನಟಿ ಗೆಳೆಯನ ಕೃತ್ಯ ಕಂಡು ಕೆರಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌!

ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಲೊರೆಟೊ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು, ನವದೆಹಲಿಯ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಸಂತ್ ವಿಹಾರ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಲೇಡಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಗೌರಿ ಖಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಿ ಟೌನ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೌರಿ ಖಾನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌರಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು 1984 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗಳು 1991 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಗೌರಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್‌ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌ಗೆ "ಅಂಕಲ್‌" ಎಂದು ಕರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌ಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಅವಮಾನ

ಗೌರಿ ಖಾನ್‌ಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ 12 ನವೆಂಬರ್ 1997 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ 23 ಮೇ 2000 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಬ್‌ರಾಮ್ ಖಾನ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅಬ್‌ರಾಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗೌರಿ 2002 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂಟಿರಿಯರ್‌ ಡಿಸೈನಿಂಗ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನೆಗಳ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಅಂದಾಜು 1600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಡತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ ಖಾನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ನಂತರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮನ್ನತ್‌ನಿಂದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 2001 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.

2014 ರಲ್ಲಿ, ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಮುಂಬೈನ ವರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ದಿ ಡಿಸೈನ್ ಸೆಲ್ ಎಂಬ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 'ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್' ಎಂಬ ವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಇದುವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ಮನೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಮನೆ ಆಂಟಿಲಿಯಾ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಬಂಗಲೆ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಮನೆ ಸೇರಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 26ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ

