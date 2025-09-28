ತನಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಸುಂದರಿಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಆರ್ಯನ್‌ ಖಾನ್‌..! ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದೇ ತಡ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದ್ರಾ ಶಾರುಖ್ ಪುತ್ರ..?

aryan khan girl friend : ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. 27 ವರ್ಷದ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ದಿ ಬಾ***ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್" ವೆಬ್ ಸರಣಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದಿ ಬಾ***ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬಂದು ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಅವರು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಲಾರಿಸಾ ಬೊನಾಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಂತಹ ಕಪ್ಪು ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಲಾರಿಸಾ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದರು. ಲಾರಿಸಾ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಗಿಂತ 3 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳು. ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾನು ಆ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧʼ : ನಟಿ ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಗೌರಿಯವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರಿ ಖಾನ್, "ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ತಮ್ಮ ಮಗ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಏನು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು, "ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟ್ ಮಾಡು ಮಗನೇ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಡೇಟ್ ಕೊನೆಗೂ ಫಿಕ್ಸ್!
ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಸುಹಾನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ . ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದ ಮತ್ತು ಸುಹಾನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಖಾನ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿವೆ. ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಹಾನಾ, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ , ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.