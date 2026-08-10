/ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲೇ ಡೀಲ್..‌ ರವಿಮಾಮನ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗೂ ಮಿಂಚಿದ ಈ ಚೆಲುವೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Yaare Neenu Cheluve film heroine: ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಟನೆಯ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಬಾಲನಟಿಯರು ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಜನರ ನಡುವೆ ಹಾಡಿನ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಕಮಲಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು?
ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಟನೆಯ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮರುಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೆದ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ಮೆಮೋರಿಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಪಕ್ಕಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಯೋಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆನಂದ್, ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತೆಯೇ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಕಮಲಿ (ಸಂಗೀತಾ )ಅವರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾಯಕಿ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರವಿ ಸರ್ ನಿನಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾಯಕಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಅದರಂತೆ 1991ರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ( 1988) ಯಾರೇ ನೀನು ಚೆಲುವೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ರವಿ ಸರ್ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು' ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಲನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಮಾಧವನ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಭಾಷಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಭಾರೀ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಂಗೀತಾ ಮಾಧವನ್ ನಾಯರ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಮಾಧವನ್ ನಾಯರ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..
50 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್
ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯ ಮಾದರಿಯ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನ ಸವಾಲುಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಶಾಟ್ಗೂ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ಈ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಸ್ಯನಟ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟರಾದ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಅದ್ದೂರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಸಿನಿಮಾ ನಾಲ್ಕೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ.ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ.
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು
ಚಿತ್ರದ ಭಾರೀ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವೈಫಲ್ಯವು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಯಾರೇ ನೀನು ಚೆಲುವೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.