ವರ್ಷಗಳೂ ಕಳೆದರೂ ಗೆಳತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿ ಹೋಗದ ಪ್ರೀತಿ.. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಜೋಡಿ

Sharukh khan Rani Mukerji:ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಹಾರ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೋಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕಪ್ಪು ಬ್ಲೇಜರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬೂಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೋಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
Someone pls cast them ❤️❤️❤️#videooftheday #RaniMukerji #ShahRukhKhan #NationalFilmAwards #Moments pic.twitter.com/n2X1D8kDnX
— Aashu Mishra (@Aashu9) September 23, 2025
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾ ರೇಂಜ್ಗೆ ಸಂಭಾವನೆ.. ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೇ ನಟಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಿರೀಯಲ್!
ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿಯ ಸ್ನೇಹದ ನಡುವಿನ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳು
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಪರಸ್ಪರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ, ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿಯ ಸ್ನೇಹದ ಕೆಲವು ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬಂದವು. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
Sweetest moment at Rashtrapati Bhavan! #RaniMukerji helping @iamsrk wear his National Film Award, pure joy and smiles all around! 🥹❤️#ShahRukhKhan #NationalAwards #NFA #NationalFilmAwards #NationalAward2025 #71stNationalFilmAwards pic.twitter.com/VSK1Lqv6BU
— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) September 23, 2025
ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ ರಾಣಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾರುಖ್
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಸೀರೆಯ ಅಂಚನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಭ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪದಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಾದಾಗ ಅವರು ಅವರ ಗಲೀಜಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮ್ಯಾಸ್ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಶಾರುಖ್ ರಾಣಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನ್ನ ಗರ್ಭಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ : ಕೊನೆಗೂ 54 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ
ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೇಶವನ್ನು ಸಹ ಸರಿಪಡಿಸಿದರು
ಅದೇ ರೀತಿ, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹದ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಇತರ ಅತಿಥಿಗಳು ಸಹ ಅವರ ಸ್ನೇಹದ ಈ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಬಾಲನಟಿ ಬೇಬಿ ಇಂದಿರಾ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?