ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಮಂದಿಗಾಯ್ತು ಶಾರುಕ್‌ ಖಾನ್‌ ಭಾವಿ ಸೊಸೆಯ ಪರಿಚಯ! ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್‌ ನಟಿಯರನ್ನೇ ನಾಚಿಸುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ಆರ್ಯನ್‌ ಗೆಳತಿ

Aryan khan girlfriend: ಶಾರುಕ್‌ ಖಾನ್‌ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್‌ ಖಾನ್‌ ಫೋಟೋಗಳು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 18, 2025, 02:17 PM IST
  • ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಬೊನ್ಸಿ.
  • ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

aryan khan rumoured girlfriend: ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಬೊನ್ಸಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಆರ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಲೋರಿಸ್ಸಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳು ಬಲವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗ, ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಪರಾಜಿಗಾಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಜನ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಫೇರ್ಸ್, ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ 49 ವರ್ಷದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಈಕೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಆಸ್ತಿ.

ಲಾರಿಸಾ ಬೋನ್ಸಿ ಯಾರು?
ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ನಟಿ ಮತ್ತು ರೂಪದರ್ಶಿ. ಲಾರಿಸ್ಸಾ ನಟರಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ದೇಸಿ ಬಾಯ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ 'ಸುಬಾ ಹೋನೆ ನಾ ದೇ' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.

'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣ
'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಲಾಲ್ವಾನಿ, ರಾಘವ್ ಜುಯಾಲ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಹರ್ ಬಾಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಹ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK 12: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12’ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಆದ 18 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವರೇ... ಅನುಶ್ರೀ ಗಂಡ ರೋಷನ್ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ!!

 

 

