ʼಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Famous Actress shocking comment: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಿಟ್ಟತನ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : Nov 20, 2025, 12:20 PM IST
Sherlyn Chopra: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಟಿ ಶೆರ್ಲಿನ್ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಟರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೆರ್ಲಿನ್ ಸಹ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ.. ಮತ್ತು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಶೆರ್ಲಿನ್ ಚೋಪ್ರಾ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶೆರ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ನಿರಂತರ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶೆರ್ಲಿನ್, "ನಾನು ಮೊದಲು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಆಕೆಯ ದಿಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.

ಶೆರ್ಲಿನ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇವಲ ಹಣ ಪಡೆದು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ 'ಪ್ಲೇಬಾಯ್' ಗೆ ನಗ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ವಿವಾದದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರು ಈ ಹಳೆಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶೆರ್ಲಿನ್, "ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೇ.. ಆ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಲು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು ನಾನು ಈಗ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ... 

ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ತನ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೆರ್ಲಿನ್ ಚೋಪ್ರಾ 'ಟೈಂಪಾಸ್' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 3' ಮತ್ತು 'ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲಾ' ನಂತಹ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.  

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ

