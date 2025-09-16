ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು... 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲವಂತೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ !!

ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮಕತೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಲ್ಪಾ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತು.
'ಮೈ ಖಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾರಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾಗಾಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಶಿಲ್ಪಾ 2000 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ನನ್ನನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಕ್ಷಯ್ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನು. ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಅನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯವರಾದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ 1993 ರಲ್ಲಿ ಬಾಜಿಗರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಗ್, ಮೈ ಕಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾಡಿ, ಆವೋ ಪ್ಯಾರ್ ಕರೇ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಮಿಯೋ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
