English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು... 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲವಂತೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ !!

ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 16, 2025, 11:59 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮಕತೆಗಳಿವೆ.
  • ಅಕ್ಷಯ್ ನನ್ನನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು
  • ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನು

Trending Photos

ಇಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹನುಮನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜಯ, ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Gajakesari Yoga
ಇಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹನುಮನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜಯ, ಸಂಪತ್ತು
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ರಾಶಿಗಳಿವು.. ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯುವಳು, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಾರದು
camera icon7
Lakshmi Devi
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ರಾಶಿಗಳಿವು.. ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯುವಳು, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಾರದು
ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಮಾಸದ ಸೌಂದರ್ಯ: ಯುವತಿಯರನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವಂತ ಈ ನಟಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
Genelia Deshmukh
ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಮಾಸದ ಸೌಂದರ್ಯ: ಯುವತಿಯರನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವಂತ ಈ ನಟಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ!
ಶನಿ-ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಈ 6 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗ...
camera icon7
Lord Shani Dev
ಶನಿ-ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಈ 6 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗ...
ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು... 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲವಂತೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ !!

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮಕತೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಲ್ಪಾ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

'ಮೈ ಖಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾರಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾಗಾಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಶಿಲ್ಪಾ 2000 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ನನ್ನನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಮಾಸದ ಸೌಂದರ್ಯ: ಯುವತಿಯರನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವಂತ ಈ ನಟಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ!

ಅಕ್ಷಯ್ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನು. ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಅನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 

ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯವರಾದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ 1993 ರಲ್ಲಿ ಬಾಜಿಗರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಗ್, ಮೈ ಕಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾಡಿ, ಆವೋ ಪ್ಯಾರ್ ಕರೇ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಮಿಯೋ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.  

ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಜೋಡಿ.. ಸಿನಿಮಾ ರೇಂಜ್ ಗಿದೆ ಇವರ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ. 

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Shilpa ShettyShilpa Shetty Fitnessshilpa shetty son

Trending News