Shilpa Shetty Raj Kundra : ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಆಗಾಗ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Shilpa Shetty) ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ (Raj Kundra) ಮಥುರಾದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ (Premanand Ji Maharaj) ಅವರ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ.. ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, "ಸ್ವಾಮಿಜಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ನೀಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ. ನೀವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ಸಹಾಯ ಇದು." ಎಂದು ರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪತಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಆದರೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ "ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಸಾಕು." "ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ದೇವರು ಕರೆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕು" ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ತಮಗೆ 60 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.