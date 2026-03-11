ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆಂಟ್ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯೋ ಸೀನ್!‌ ತನಗಾದ ಆ ಅನುಭವವನ್ನ ಇಂಚಿಂಚು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
shilpa shirodkar: ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ವಿಷಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಟಿ ಯಾರು? 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 11, 2026, 05:13 PM IST
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮುಂಬೈನ ಮಾಯಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕೇವಲ ಆರಂಭವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು.. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.

೧೯೯೦ ರಲ್ಲಿ 'ಕಿಶನ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ ೯ ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗ ೩೬ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ರಾಧಾ' ಎಂಬ ಸರಳ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, 'ಕಿಶನ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ೧೯೯೦ ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಆ ಚಿತ್ರದ 'ರಾಧಾ ಬಿನಾ ಹೈ ಕಿಶನ್ ಅಕೇಲಾ' ಹಾಡು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಈ ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎರಡೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಹಾಡಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಜಲಪಾತದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರೆಂಟ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು 'ರಾಮ್ ತೇರಿ ಗಂಗಾ ಮೈಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಮಂದಾಕಿನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಮಂದಾಕಿನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 

ಇನ್ನು ಕಿಶನ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಕ್ಷನ್-ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

