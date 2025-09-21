Sachin Tendulkar : ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫೇಮಸ್ ಆಟಗಾರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಆಟಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸಹ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೇ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಆ ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಆ ಖ್ಯಾತ ತಾರೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದ್ಯದ ದೊರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯಗೆ ಪೈಪೋಟಿ.. ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಿಯರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಲೀಕ! ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿತೇ?
ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್. ಅವರು 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ 90 ರ ದಶಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 18 ಮತ್ತೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಹಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಂಡೋಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನನ್ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಚಿನ್ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆ. ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಆಗ ತಾನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ "ಸರಿ, ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಎಂಬ ಕಂಡಿಷನ್ ಮೇಲೆ ವಿವಾಹ.. ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
"ಈ ಚರ್ಚೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೋ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಚಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಯಾರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆ ಒಂದು ಭೇಟಿಯ ನಂತರ, ನಾನು ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.