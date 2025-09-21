English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜೋಗಿ ನಟಿ ಜೆನಿಫರ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?

Jennifer Kotwal: ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ನಟನೆಯ ಜೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟಿ ಜೆನಿಫರ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 21, 2025, 05:11 PM IST
  • ಜೋಗಿ ನಟಿ ಜೆನಿಫರ್ ಕೊತ್ವಾಲ್
  • ಜೆನಿಫರ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
camera icon5
Agriculture loan
ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿಯಿಂದ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ
camera icon5
shani margi 2025
ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿಯಿಂದ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ
ಕೇವಲ 3.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 33KM ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಈ 5-ಸೀಟರ್ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ
camera icon5
maruti suzuki
ಕೇವಲ 3.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 33KM ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಈ 5-ಸೀಟರ್ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ
ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.. ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ!
camera icon7
Shani Gochara effect
ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.. ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ!
ಜೋಗಿ ನಟಿ ಜೆನಿಫರ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?

Actress Jennifer Kotwal : ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ನಟಿ ಜೆನಿಫರ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಈ ನಟಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಜೆನಿಫರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.   

ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್‌ ಕಂಪನಿ ಒಂದರ ಮಾಡೆಲ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಟಿ ಜೆನಿಫರ್ ಅವರಿಗೆ  ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಜೋಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: OTTಯಲ್ಲೂ ʼಹೆಬ್ಬುಲಿ ಕಟ್‌ʼ ಹವಾ: ಈಗ Amazon Prime, Sun NXTನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ

ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಜೆನಿಫರ್‌ ಬಹು ಬೇಗನೇ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದರು. ಜೋಗಿ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಜೆನಿಫರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. 

ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಜೆನಿಫರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ಆ ನಂತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ ಜೆನಿಫರ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತೊರೆದರು.  

ತವರೂರು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಜೆನಿಫರ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಎಂಬ ಕಂಡಿಷನ್‌ ಮೇಲೆ ವಿವಾಹ.. ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Jennifer KotwalSandalwoodSHIVA RAJKUMARJogi movie

Trending News