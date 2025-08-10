ಬರೋಬ್ಬರಿ 550 ಬಾರಿ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ! ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಟಚ್‌ ಕೂಡ ಮಾಡದ ದಾಖಲೆಯಿದು..

Om Movie Records: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮರು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ರಿ-ರೀಲಿಸ್ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ 550 ಬಾರಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅದೇ ಕ್ರೇಜ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರೇ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ?
ನಂಬಲೇಬೇಕು.. ಈ ಚಿತ್ರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಓಂ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ. ಇದನ್ನು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರೇಮಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 1995 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕೇವಲ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಟ್ಟು 5 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವು 550 ಬಾರಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಫಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉದಯ ಟಿವಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಓಂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಓಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅಚ್ಚರಿಪಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಆ ಸಿನಿಮಾ 550 ಬಾರಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಶಾಕ್ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದರು. ಉಪೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪೇಂದ್ರ, ಎ, ಸೂಪರ್ ನಂತಹ ಸತತ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
