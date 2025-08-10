English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬರೋಬ್ಬರಿ 550 ಬಾರಿ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ! ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಟಚ್‌ ಕೂಡ ಮಾಡದ ದಾಖಲೆಯಿದು..

om kannada movie: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 10, 2025, 12:33 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮರು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
  • ಎಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ರಿ-ರೀಲಿಸ್‌ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
camera icon6
Ganapati favorite zodiac signs
ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
camera icon6
heart attack
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು..!
camera icon6
Gastritis
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು..!
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
camera icon6
How to prepare homemade face pack
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
ಬರೋಬ್ಬರಿ 550 ಬಾರಿ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ! ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಟಚ್‌ ಕೂಡ ಮಾಡದ ದಾಖಲೆಯಿದು..

Om Movie Records: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮರು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ರಿ-ರೀಲಿಸ್‌ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ 550 ಬಾರಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅದೇ ಕ್ರೇಜ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರೇ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? 

ನಂಬಲೇಬೇಕು.. ಈ ಚಿತ್ರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಓಂ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ. ಇದನ್ನು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರೇಮಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 1995 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕೇವಲ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಟ್ಟು 5 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವು 550 ಬಾರಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್...!

ಈ ಚಿತ್ರವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಫಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉದಯ ಟಿವಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಓಂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಓಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿತು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅಚ್ಚರಿಪಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಆ ಸಿನಿಮಾ 550 ಬಾರಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಶಾಕ್‌ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದರು. ಉಪೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪೇಂದ್ರ, ಎ, ಸೂಪರ್ ನಂತಹ ಸತತ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್...!

om kannada movie1995 om cinemashiva rajkumar movies list in kannadaSHIVA RAJKUMARShiva Rajkumar movies

Trending News