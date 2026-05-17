ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ವಿರುದ್ಧ 4600 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಯುತ್ತಿದೆ. ಗನ್, ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಿನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾಷಣವೇ ತನ್ನ ಖೆಡ್ಡಾ ತಾನೇ ತೊಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನ ಅಕ್ರಮದ ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡಲು ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೌನ ಸುಮ್ಮನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ : ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರೇ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.. ನನ್ನ ಬಳಿ 15000 ಬಂದೋಕು ಇವೆ. 2028 ಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಾ... 224 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲೋದು ದೊಡ್ಡ ಕರಾಮತ್ತಾ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಭಾಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ಮುಳುವಾಗಿದೆ. ಗನ್, ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಸರ್ಕಾರದ ಎಜನ್ಸಿಗಳೂ ನೀಲಣ್ಣವರ ಮೂಲ ಕೆದಕಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಲೇ ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ 4600 ಕೋಟಿ ಹಗರಣದ ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡಲು ತನಿಖೆಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಐಡಿ ಡಿಐಜಿ ಡಾ. ಭೀಮಾಶಂಕರ ಗುಳೇದ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಹಸ್ತಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಐಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಡಿಐಜಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಗುಳೇದ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಕಮಿಷನರ್ ಭೂಷಣ್ ಬೊರಸೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಸಿಪಿ, ಮಾಳಮಾರುತಿ ಸಿಪಿಐ, ಸಿಇಎನ್ ಸಿಪಿಐ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಐಡಿ ಡಿಐಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಿಐಡಿ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಅವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಿಐಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾಳೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದು ಕೋರಿ ನೀಲಣ್ಣವರ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣದ ಕಡತಗಳನ್ನ ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಮಿಷನರ್ ಭೂಷಣ ಬೋರಸೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೇ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ಗಪ್ ಚುಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಒಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಡಿ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 78 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ 35 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ನೀಲಣ್ಣವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾದ್ರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದ್ದು, ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಳ್ಳಾಟ ಬಯಲಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಳಿಕ ಈಗ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.