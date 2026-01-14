English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್

ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 14, 2026, 06:37 PM IST
  • ದಂಪತಿಗಳು ಸಕಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
  • ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಶಿವಣ್ಣ ದಂಪತಿಗಳು ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶಬರಿಮಲೆಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

EPF ಖಾತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ Whatsappನಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯ! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಂಬರ್
camera icon6
EPFO
EPF ಖಾತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ Whatsappನಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯ! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಂಬರ್
ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಡಲ್‌ ಆದ್ರಾ ಗಿಲ್ಲಿ..? ವಿನ್ನರ್‌ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯುವ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಲ್ವಾ?
camera icon6
bigg boss kannada season 12 winner
ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಡಲ್‌ ಆದ್ರಾ ಗಿಲ್ಲಿ..? ವಿನ್ನರ್‌ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯುವ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಲ್ವಾ?
EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ₹60,000!
camera icon6
EPFO
EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ₹60,000!
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದವರೇ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ತಾರಾ? ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್‌ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತಾ?
camera icon8
Bigg Boss Kannada 12
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದವರೇ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ತಾರಾ? ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್‌ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತಾ?
ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್

Sabarimala Yatra : ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ಶಿವಣ್ಣ ದಂಪತಿಗಳು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದೊಂದಿಗೆ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ದಂಪತಿಗಳು ಸಕಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಶಿವಣ್ಣ ದಂಪತಿಗಳು ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶಬರಿಮಲೆಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಶಿವಣ್ಣ ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಗರುಡ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ನಡೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
 

Shivraj KumarGeetha Shivraj KumarAyyappa MaladharaneSabarimala Yatrahat trick

Trending News