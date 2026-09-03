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Shivarajkumar; ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ.. ಯಶ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಹೀರೋ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಇದು

ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಯಶ್ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆನೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವು. 

Written ByBhimappa
Published: Sep 03, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:19 PM IST
Shivarajkumar; ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ.. ಯಶ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಹೀರೋ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಇದು

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Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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