/Shivarajkumar; ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ.. ಯಶ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಹೀರೋ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಇದು

Shivarajkumar praised Yash acting in Toxic: ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಶ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಯಶ್ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು. ನನ್ನ ಕೂಡ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಗುತ್ತೇ. ಪೈರಸಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ತಡೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಟನೆಯೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವೇ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಸಿನಿಮಾ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನೇ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನೇ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಯಶ್ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆನೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ನಾನು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಪೈರಸಿ ತಪ್ಪಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪೈರಸಿ ಭೂತದಂತೆ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಪೈರಸಿ ಕಾಟ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ರಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಎರಡೂ ಗೆಟಪ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಹೀರೋಗಳ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮವರು ಮತ್ತು ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಶ್ಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಲಾವಿದರು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮವರು ಬರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾರೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರೂ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸ್ಟಾರ್ ಅಷ್ಟೇ. ತೆಲುಗಿನ ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಗೆಟಪ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಶಿವಣ್ಣ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.