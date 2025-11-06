English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್!‌ 2 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿರೋ ತಾಯಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು

Dipika Kakkars health updates : ಇಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಹರೀಶ್‌ ರಾಯ್‌ ನಿಧನರಾದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಹಂತ -2 ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 6, 2025, 05:52 PM IST
    • ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಒಬ್ಬರು ಹಂತ -2 ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಪತ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ..
    • ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.



Shoaib ibrahim on Dipika : ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಿರಿಯಲ್‌ ಜೋಡಿ ದೀಪಿಕಾ ಕಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಶೋಯೆಬ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೀಪಿಕಾ ಕಕ್ಕರ್ ಹಂತ -2 ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಶೋಯೆಬ್‌ ಪತ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ..

ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದೀಪಿಕಾ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದರ ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಯ ಮೂಡಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಕುರಿತು ಶೋಯೆಬ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ನಿನ್ನೆ ನಾವು ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಈಗ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ದಯೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಶೋಯೆಬ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದರು, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು..

ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ದೀಪಿಕಾ ಕಕ್ಕರ್ ಅವರು ಹಂತ -2 ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.  

ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯರು ದೀಪಿಕಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ವಿರೋಧಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಔಷಧಿಗಳು ಆಕೆಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಭಾರವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಪತಿ ಶೋಯೆಬ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ..

