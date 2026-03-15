Shoaib Malik Wife Sana Javed Cheated ex Husband: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಟೆನ್ನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾರಿಂದ ದೂರವಾದ ಮೇಲೆ 2024ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತಿ ಉಮೈರ್ ಜಸ್ವಾಲ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರ ಬಂದ ನಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತಿ ಉಮೈರ್ ಜಸ್ವಾಲ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರು ಈವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.
ಸನಾ ಮತ್ತು ಶೋಯೆಬ್ ವಿವಾಹವಾದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಟಿಯ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಉಮೈರ್ ಜಸ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಉಮೈರ್ ಜಸ್ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್.. ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ?
ಉಮೈರ್ ಜಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2020ರಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಿಯತಮೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!