ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಅತ್ತೆಯ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ

shobhita dhulipala reveals akkineni family secret: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ  ಧೂಳಿಪಾಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 24, 2026, 11:41 AM IST
shobhita dhulipala: ನವವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಬೇಯಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸಹಜ. ಇಂದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಡುಗೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅವರ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿ ಸೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡದೆ ಅಥವಾ ಚಮಚವನ್ನು ಹಿಡಿಯದೆ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಗಿದೆ. 

ಶೋಭಿತಾ ಅವರಿಗೆ  "ದಿ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್" ಮತ್ತು "ಮೇಡ್ ಇನ್ ಹೆವನ್" ನಂತಹ ಕ್ರೇಜಿ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಶೋಭಿತಾ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸೋಮಾರಿತನ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶೋಭಿತಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಚೈತು ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಟೇಕ್-ಔಟ್ ಮೆನುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮಿನಿ ಫುಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್.. ಶೋಭಿತಾ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಮಿನಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ  ಅಂತೆ ಕೇವಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು.. ಅವಳು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ದಂಪತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ.. ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ತಾಣಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುನುಗುಲು, ಸಮೋಸಾ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿಯಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀದಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶೋಭಿತಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ತನಗೆ ಕಿಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮನೆತನದ ಸೊಸೆಯಾಗಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಂತರ, ಅದೇ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಿವಾಹವು ನಿಜವಾದ ತೆಲುಗು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಮದುವೆ ತುಂಬಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಆಧುನಿಕವಾಗಿವೆ. ಶೋಭಿತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರನ್ನು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಚಿಕಟಿ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಶೋಭಿತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ "ಚಿಕಟಿ"ಯ ​​ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಂಬ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ನಟನೆಯು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ದಂಪತಿಗಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಟೇಕ್-ಔಟ್ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಹ, ಸಮಾಜವು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಶೋಭಿತಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

