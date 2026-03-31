ಧುರಂಧರ್‌ -2 ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

 Dhurandhar 2: ಧುರಂಧರ್‌ -2 ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಟರೊಬ್ಬರು ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 31, 2026, 03:32 PM IST
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕನಸಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ನೋಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 

ಧುರಂಧರ್ 2 ನಟ ಬಿಮಲ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊದೆ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಆ ಲುಕ್ ನೆಟ್ಟಿಂತಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ.

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಿರಾನಿ ಬಲೂಚ್ ಅವರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಮಲ್ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವಿದ್ದರೂ, ಈ ಆಫರ್ ಪಡೆಯಲು ವಿಮಲ್ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹಲವು ಆಡಿಷನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು. ಪಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದರು. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪಾತ್ರವು ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಬಯಸಿತು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕಾರಣ ವಿಮಲ್ ತಕ್ಷಣ ಆ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ನಟ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ NTR ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ NTR ಮತ್ತು ಬಿಮಲ್ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದರೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಗ್ರ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಮಲ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ವೃತ್ತಿಪರರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಕೆಲಸದ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಗಮನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸಂಯೋಜನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಅಕ್ಷಯ್ ತನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯ ಹಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ವಿಮಲ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು, ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ತೀವ್ರವಾದ ಪತ್ತೇದಾರಿ ನಾಟಕವಾದ ಧುರಂಧರ್ 2 ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1400 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೂ, ವಿಮಲ್ ಒಬೆರಾಯ್‌ರಂತಹ ಹೊಸ ನಟರ ಪ್ರವೇಶವು ಈ ಉತ್ತರಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಜಾತನವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಶಿರಾನಿ ಬಲೂಚ್ ಪಾತ್ರವು ಮೂಲ ನೈಜ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಮಲ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಲ್ ಒಬೆರಾಯ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ದಲೇರ್ ಮೆಹಂದಿ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದಲೇರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆತಂದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ತಲಾ 10,000 ರೂ.ಗಳ ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಟನೆಯಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿಮಲ್, 2018 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈಗ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಎಂದು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಲು ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಈಗ ಫಲ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಲ್ ಇಂದಿಗೂ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

