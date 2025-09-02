ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ವೇಳೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಸುಂದರಿಯ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಕಂಡು ದಂಗಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

Shraddha Das: ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನದಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮಡಿಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ . ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ವೈಭವದಿಂದ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ . ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಕನರು ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ , ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ , ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಈ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ .
ನಾಯಕಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದಾಸ್ ಕೂಡ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು . ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹದ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು . ಅವರು ಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ಸ್ವತಃ ಡ್ರಮ್ಸ್ ನುಡಿಸಿ ಸ್ಥಳಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಶ್ರದ್ಧಾ ದಾಸ್ ಸ್ವತಃ ಇದರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ . ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲಾರಿ ನರೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ' ಸಿಧು ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ದಾಸ್ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು . ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ಆರ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಗುಂಟೂರು ಟಾಕೀಸ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ , ಶ್ರದ್ಧಾ ದಾಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ನೆಟಿಜನ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ .
Visarjan 🤩🤩🤩, the best Ganesh Chaturthi ever 🎊🥳🪅#ganeshchaturthi2025 pic.twitter.com/9Xoww723qz
— Shraddha das (@shraddhadas43) September 1, 2025
Happy Ganesh Chaturthi 😇
🥻- @varahi_couture
💍- @the_jewel_gallery
💄- @celebs_edits_by_sarrahmukadam
👱♀️- @irfanshaikh_hair_11.11
📹- @vivek_dhanawat #ganeshchaturthi2025 pic.twitter.com/cGPgaXsk9e
— Shraddha das (@shraddhadas43) August 28, 2025