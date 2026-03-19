ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕಿ ಮದುವೆ!.. ಕೊನೆಗೂ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟ ನಟಿ

Star actor wedding: ಟಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್ ಅಥವಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿಗಳಿವೆ. ಈಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿ ಸೇರಲಿದೆಯಂತೆ. ಹಲವುದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಲ್‌ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಮದುವೆಗೆ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 19, 2026, 07:42 AM IST
camera icon6
Star actor wedding: ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್ ಅಥವಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ಜೋಡಿಗಳಿವೆ. ಈಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆಯಂತೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬರಹಗಾರ ರಾಹುಲ್ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿವಾಹವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ವಿವಾಹ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ ಸೊಸೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಮೋದಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. 2024 ರಿಂದ ಅವರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಭೋಜನದ ನಂತರ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಅವರ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ, ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು.

ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜೋಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಖಾಸಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಸಂಬಂಧ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಅವರಿಬ್ಬರ ತಮಾಷೆಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ 'ಗುಡಿಸಲು' ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಮೋದಿ ವಿವಾಹದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಫ್ರೀ ಪ್ರೆಸ್ ಜರ್ನಲ್' ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿವಾಹದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು. ವಿವಾಹದ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. 'ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ  ಶ್ರದ್ಧಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನವೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ "ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ, ನಟಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತಮಾಷೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ "ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಉತ್ತರವು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಪಿಸುಮಾತುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಥವಾ ರಾಹುಲ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶ್ರದ್ಧಾಕಪೂರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

