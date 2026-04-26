ಡ್ರಗ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌!.. ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಾಯಿತು? ಆರೋಪಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?

shraddha kapoor: 2022ರ ಮುಂಬೈ ಮಾದಕವಸ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಾದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ನೋರಾ ಫತೇಹಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ಘಟಕವು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಮೂವರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ 2022 ರ ಮೆಫೆಡ್ರೋನ್ ಡ್ರಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದ ನಾಯಕಿಯರಾದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಾರೆ ಓರ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಜೀಶನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಘಟಕ (ANC) ಸಲ್ಲಿಸಲಿರುವ ಪೂರಕ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ , ನೋರಾ, ಓರಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಮತ್ತು ಜೀಶನ್ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಾಯಿತು? ಆರೋಪಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಇದು!
ಈ ಪ್ರಕರಣವು 2022 ರ ಹಿಂದಿನ ಮಾದಕವಸ್ತು ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸುಹೈಲ್ ಶೇಖ್ ಎಂಬ ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ತಾನು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸಲೀಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು, ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ , ಅಬ್ಬಾಸ್-ಮಸ್ತಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಜೀಶನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರನ್ನು 2025 ರಲ್ಲಿ ANC ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರೋಪಿಗಳು ಕೇವಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮಾದಕವಸ್ತು ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಓರಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಎಳೆದು ತಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಆ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಜನರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತೀವ್ರ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಕ್ಲಿಕ್ಬೈಟ್ಗಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ
ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರಕ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ , ಅವರನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಹಗರಣ ನಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. 2022 ರ ಮುಂಬೈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು?
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಾದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಕಪೂರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಓರಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಜೀಶನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು?
ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಗೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
