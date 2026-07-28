/ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಮದನ್‌ ಮ್ಯಾಡಿ

shravani subramanya madhan out: ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿವ ಸೂಚನೆ ಇದ್ದು, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಧನ್ ಪಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟ ಅಥರ್ವ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ಜರ್ನಿ ಕುರಿತು ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚೆಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಪಾತ್ರ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ರಂಜಿಸಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಮತು ಶ್ರಾವಣಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ವಾರ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಾಂಬಿಕಾ ಮಗ ಮದನ್( ಮ್ಯಾಡಿ) ಪಾತಧಾರಿ ಅಥರ್ವ್ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪಯಣವೇ ಈ ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮದನ್ (ಮ್ಯಾಡಿ) ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಈ ಸುಂದರ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸೆಟ್ ನಟನಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಯಣ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ”.
ನನ್ನ ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರೋದು ಇದು ನನ್ನ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭವಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಹೊಸ ಛಾಯೆ ಕಥೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಟ ಅಥರ್ವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.