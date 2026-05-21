Shruti Haasan real father : ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಮಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಟನ ಮಗಳಾದ ಶೃತಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಏನಾಯ್ತು..? ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Shruti Haasan reveals : ಭಾರೀತಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಕೇವಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಾಯಕಿ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಜನರೆಲ್ಲರೂ "ಈಕೆ ನೋಡಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮಗಳು" ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ..
ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ನಟಿ.. "ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ" ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಂದೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಬದುಕುವುದು ನನಗೆ ಮುಜುಗರ ತರುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕಹಿ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ಅತಿಯಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು, ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪುಟ್ಟ ಶ್ರುತಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಉಪಾಯ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು "ನೀನು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮಗಳಲ್ಲವೇ?" ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, "ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೂಜಾ.. ನನ್ನ ತಂದೆ ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್" ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಶೃತಿ ಅವರ ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ದಂತವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಡಗಿತ್ತು. ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ನೆರಳಿನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಹಠ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಪೋಷಕರಾದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಕಾ ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಚೆನ್ನೈ ತೊರೆದು ಮುಂಬೈಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮಗಳು ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳೂ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಇಂದು ಅವರು ತಂದೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.