"ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ.. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗ್ಯಾಕೆ"- ನಟಿ ಶೃತಿ ಹಾಸನ್‌

Heroine Shruti Haasan: ಸದ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ನಷ್ಟವೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಕಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಲುಕಿ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಲಿ, ವಿಚಿತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಲಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಆ ನಟಿ ಬಲವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಂದರ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸರಣಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ನಂತರ ಸತತ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಸುಂದರಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕುರಿತು ಆಗಾಗ ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 'ರೈನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ' ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತು ಲಿಪ್ ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ. ಇದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ರೈನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಮೂಗಿಗೆ ಮಾಡುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
