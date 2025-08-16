English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸ್ವಂತ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದ ನಟಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ತೆಡೆದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ..! ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Shruti Haasan : ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜಿನಿಕಾಂತ್‌ ಆಭಿನಯದ ಕೂಲಿ (Coolie movie) ಸಿನಿಮಾ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್‌ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಟಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಡೆದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 16, 2025, 08:48 PM IST
    • ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜಿನಿಕಾಂತ್‌ ಆಭಿನಯದ ಕೂಲಿ
    • ಸಿನಿಮಾ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.
    • ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್‌ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಂತ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದ ನಟಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ತೆಡೆದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ..! ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Chooli Shruti Haasan : ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್‌ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ನಟಿಯನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದಾಗಿ, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಶ್ರುತಿಯವರು ಬಂದ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿತ್ತು. 

ಹೌದು.. ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್‌, ಉಪೇಂದ್ರ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಆಮೀರ್‌ ಖಾರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಹೋದ ನಟಿ ಶೃತಿಯನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ವೇಳೆ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಕಳೆದಕುಕೊಂಡ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌..! ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆಯೇ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶೃತಿಯನ್ನು ತಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೋಡಿ.. "ಬ್ರೋ, ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣಾ, ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ," ಅಂತ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಆಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 175 ನೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ನಟಿಸಿದ್ದು, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಉಪೇಂದ್ರ, ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಸತ್ಯರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

