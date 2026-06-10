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ನಟಿ ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ ದಿಢೀರ್ ಪೋಸ್ಟ್..! ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Shuba Poonja shares a post: ನಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ ಅವರು ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ವಿಚಾರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಿಢೀರ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಿಚ್ಚೇದನ ವದ್ದಂತಿ ಏನಂದ್ರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಓ ಲೇಖನ ಓದಿ.  
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 10, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:35 PM IST
ನಟಿ ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ ದಿಢೀರ್ ಪೋಸ್ಟ್..! ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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