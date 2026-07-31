/ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಚೆಲುವೆ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ರೇಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌

Shahneel Gill : ಭಾರತೀಯ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ದಿ ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 2’ (The Traitors Season 2) ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಹನೀಲ್ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಬಿಗ್ ಶೋ : ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ವಂಚನೆ, ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಹೋರಾಟದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶಹನೀಲ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಈ ಪ್ರವೇಶವು ಅಪಾರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ̈
ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೇಮ್ಗೆ : ಪಂಜಾಬ್ನ ಫಜಿಲ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಹನೀಲ್, ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 'ಸಕ್ಸೆಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್' ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ 4,77,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಹನೀಲ್, ಈಗ ಸ್ವತಃ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಆಟವಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನ ಭವ್ಯ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಆಟ : ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭವ್ಯ ‘ಸೂರ್ಯಗಢ ಅರಮನೆ’ಯಲ್ಲಿ ಈ ಶೋನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ, ಅತ್ಯಂತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮೈತ್ರಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಆಟ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ : ಟಿವಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಲಿಗೆ ಶಹನೀಲ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೇಸ್ತಾ 'ಲಾಕ್ ಅಪ್ ಸೀಸನ್ 2'ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮಾಲ್ಟಿ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19'ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ 'ದಿ ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ 2' ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಯ್ದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.