English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿ! ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆಯೇ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಹೆರಿಗೆ..

Bollywood Actress pregnant for a movie scene: ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಟರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.. ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ..     

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 8, 2025, 01:31 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಟರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಜನಪ್ರಿಯ ರೂಪದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು 1997 ರಲ್ಲಿ 'ಪೃಥ್ವಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು

Trending Photos

ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 30% ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
camera icon5
Gold
ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 30% ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
ಬುಧನಿಂದ ರಾಜವೈಭೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಹಣದ ಮಳೆ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ!
camera icon7
Budh Gochar
ಬುಧನಿಂದ ರಾಜವೈಭೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಹಣದ ಮಳೆ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ!
ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 7 ಅದ್ಭುತ ಕಾರುಗಳು.. ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..?
camera icon6
Auto News
ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 7 ಅದ್ಭುತ ಕಾರುಗಳು.. ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..?
ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದನಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಆಟಗಾರ
camera icon8
Cricketer Retirement
ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದನಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಆಟಗಾರ
ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿ! ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆಯೇ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಹೆರಿಗೆ..

Shweta Menon: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಟರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ರೂಪದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು 1997 ರಲ್ಲಿ 'ಪೃಥ್ವಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಷ್ಕ್, ಬಂಧನ್, ಶಿಕಾರಿ, ಅಶೋಕ, ಹಾನ್ ಮೈಂ ಭಿ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ, ಅಬ್ಕೆ ಬರಾಸ್, ಮಕ್ಬೂಲ್, ಹಂಗಾಮಾ, ಓಂಕಾರ, ರನ್ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ನಟಿ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಶ್ವೇತಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ.. ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಳಂತೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

2013ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ‘ಕಾಳಿಮಣ್ಣು’ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರಂತೆ.. ಆಗ ಮುಂಬೈನ ನಾನಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆರಿಗೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಹೆರಿಗೆಯ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ? ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಣಿ!  

ಬಳಿಕ ‘ಕಾಳಿಮಣ್ಣು’ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅನೈತಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು... 

ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಯಾರು? 
ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ 23 ಏಪ್ರಿಲ್ 1974 ರಂದು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪೃಥ್ವಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದುವರೆಗೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಬಾಬಿ ಬೋಂಸ್ಲೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ 2007 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ? ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಣಿ!  

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Shweta MenonBollywoodEntertainmentACTRESSsocial media

Trending News