18 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮದುವೆ, ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಚ್ಛೇದನ..! ವಯಸ್ಸು 45 ಆದ್ರೂ, ಅಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ ಈ ನಟಿ

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 4, 2025, 01:44 PM IST
  • ಅವರು ಕೇವಲ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು
  • ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

Shweta tiwari: ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಜಗತ್ತು ಎಂದರೆ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಲೋಕ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಳಪಿನ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ನಟಿಯೆ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ. 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಂದಿಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ.

ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಕೇವಲ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ನಟ ರಾಜಾ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಈ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಮುಂದುವರೆಯಲಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಂತು. ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನದ ಮಧ್ಯೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಈ ಮದುವೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಗಳು ಪಾಲಕ್ ತಿವಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ತಾನೇ ಬೆಳೆಸಿದರು.

ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ “ಕಸೌಟಿ ಜಿಂದಗಿ ಕಿ” ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಶ್ವೇತಾ ಮನೆಮಾತಾದರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ “ಪ್ರೇರಣಾ” ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಗುರುತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ವೇತಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 72 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ.

ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಜೀವನ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಕೇವಲ ₹500. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರು. ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ, 2013ರಲ್ಲಿ ನಟ ಅಭಿನವ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಶ್ವೇತಾ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ರೇಯಾನ್ಶ್ ಎಂಬ ಮಗನೂ ಜನಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಸಂಬಂಧವೂ ಮುರಿದಿತು. ಎರಡನೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ಶ್ವೇತಾ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಇಂದು ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಯೌವನದ ಚೈತನ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಅದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಪಾಲಕ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ “ಸಹೋದರಿಯರು” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

