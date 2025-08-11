English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಟಿಯಲ್ಲ.. ಈಕೆಯ ಜೊತೆ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್‌! ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

Prabhas Marriage: ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 11, 2025, 08:28 PM IST
  • ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ.
  • ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಬಂದಿವೆ.
  • ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಅವರು ವಿವಾಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿಯಲ್ಲ.. ಈಕೆಯ ಜೊತೆ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್‌! ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

Actor Prabhas Marriage: ಪ್ರಸ್ತುತ, ನೀವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಥವಾ ಟಾಲಿವುಡ್ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ನಟರ ಮದುವೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ನಂತರ ಅದು ವದಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಭಾಸ್, ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಯಕನಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಲ್ಕಿ 2898 AD ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಕಣ್ಣಪ್ಪದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಭಾಸ್ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್, ಸಲಾರ್ 2, ಕಲ್ಕಿ 2, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತು ಫೌಜಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಚರ್ಚೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ! ಈಕೆಗೇನಾಯ್ತು ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

ಪ್ರಭಾಸ್ - ಅನುಷ್ಕಾ ಪ್ರೇಮಕಥೆ? ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿವಾದದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿವಾಹೊತರಲ್ಲ. 50 ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಯೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನುಷ್ಕಾ ಕೂಡ 50 ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದಿಪುರುಷ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಎದುರು ನಟಿಸಿದ ಕೃತಿ ಸನೋನ್, ಪಾಯಲ್ ರಜಪೂತ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಈ ಮುನ್ನ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗಳೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಭಾಸ್ ವಿವಾಹ:
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಅವರು ವಿವಾಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಅನ್‌ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ನಂತರ, ಇದು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ.. ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿ ಸಾಕೆನೆಸಿ ಏಕಾಏಕಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ..

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಭೀಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. . ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಂದರೆ.. ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶಿವನ ಆಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕೂಡ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು. ಆಕೆ ಹೊರಗಿನವಳಾ, ಅಥವಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬಂದವರೇ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮದುವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

 

Prabhas MarriagePrabhas weddingShyamala Devi Speial pooja in draksharamam templeShyamala Devi about prabhas MarriagePrabhas Marriage News

