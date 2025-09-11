English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಆಕೆಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತಳು.. ಹುಚ್ಚಿ ಅವಳು".. ದೀಪಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ

Deepika Padukone: ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್‌ ಮಲ್ಯ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಘಟನೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 11, 2025, 08:58 AM IST
  • ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ.
  • ದೀಪಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.

"ಆಕೆಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತಳು.. ಹುಚ್ಚಿ ಅವಳು".. ದೀಪಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ

Deepika Padukone: ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಲವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು  ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ.

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. 2011 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ದೀಪಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:12 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌!

ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, "ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅವರು ಊಟದ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಯನ್ನು "ಹುಚ್ಚು ಮಹಿಳೆ" ಎಂದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್‌ ಮಲ್ಯ:
ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ದೀಪಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ದೀಪಿಕಾ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ "ಹುಚ್ಚು ಮಹಿಳೆ" ಎಂದು ಕರೆದರು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, "ದೀಪಿಕಾ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚು ಮಹಿಳೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅವರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನುಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಳಿ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ವಜ್ರಾಭರಣ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ದೀಪಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದಳು".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಯನತಾರಾ

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

