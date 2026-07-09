/ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ಕಿಯಾರಾ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಲುಕ್‌!.. ಕೊನೆಗೂ ರಿಯಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಪತಿ Sidharth malthotra

Sidharth malthotra reaction Thabai song:ನಟ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ್ಲಿ ಧೂಳ್ಳು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ನಟ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿಯ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿಯವರು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ರಂಗು ಹಚ್ಚಿದಲ್ಲದೇ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯೇ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರಿ ಅದೆಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಹಾಗೂ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಎದೆಬಡಿತ ಜೋರಾಗಿದೆ.
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ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಡೆ ತಬಾಹಿ ಜ್ವರ ಹಬ್ಬಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಕತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಕಿಯಾರಾ ಅವರು ಮೊದಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಲಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರಲಿ ಸೈಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ನಟಿ.
ಈಹಿಂದೆ ಕಬಿರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ಗೆ ನಾಚುವಂತೆ ನಟಿದ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕಬಿರ್ ಸಿಂಗ್ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ಗೆ ನಾಚುವಂತೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ನಟಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಟ ಸಿದಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು,ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಿವಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಟಿಯರು ಮದುವೆ ಮಗುವಾದ ಬಳಿಕ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಿಯರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಹಸಿಬಿಸಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಬಿಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಿಂಚಿದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹ ಆದ ಮೇಲೂ ಇಂಥಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಬೇಕಾ ಪಾಪ ಪತಿ ಸಿದಾರ್ಥ್ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಅಂತಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾನಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ಗೆ ಸಿದಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಏನಂದ್ರು?
ನೋಡು ಈ ತರಹದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ರೋಲರ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ.. ನೀನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೋಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಳುತ್ತಾ ಕೂತರೆ ಹೇಗೆ. ನಿನಗೆ ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ನೀನು ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡವೆಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಬಾಹಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಈಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೇ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಬಹುಶ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯೆಸ್ ಕಿಯಾರಾ ಪತಿ ಸಿದಾರ್ಥ್ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಟೀಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಎಂದು ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲೆಯನ್ನ ಕಲೆಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತರಬಾರದು ಎಂದು ಪತಿ ಸಿದಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಿಯಾರಾ ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.