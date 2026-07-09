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ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ಕಿಯಾರಾ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಲುಕ್‌!.. ಕೊನೆಗೂ ರಿಯಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಪತಿ Sidharth malthotra

Sidharth malthotra reaction Thabai song: ಪತ್ನಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅವರ ಬೋಲ್ಡ್‌ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಪತಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಏನಂದ್ರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:24 PM IST
ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ಕಿಯಾರಾ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಲುಕ್‌!.. ಕೊನೆಗೂ ರಿಯಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಪತಿ Sidharth malthotra

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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