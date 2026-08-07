/Vijay Sangeetha Divorce Case: ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌-ಸಂಗೀತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಕೊನೆಗೂ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ದಳಪತಿ ಪತ್ನಿ

Vijay Sangeetha Divorce Case: ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ, ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ (Vijay Sangeetha Divorce Case) ನಡುವೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಂಗೀತಾ ತನ್ನ ಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಂಗೀತಾ ಅವರೇ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಕೊನೆಗೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 7, 2026ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತ ಅವರು ಈ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಿದೆಎ. ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಕುರಿತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.
2026 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು
2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ತಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೋವು ಮತ್ತು ಯಾತನೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಆ ಪ್ರಕರಣ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು. ಆ ದಿನ ಇಬ್ಬರೂ ಹಾಜರಾಗದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಜೂನ್ 15 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಆ ದಿನವೂ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹಾಜರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಕೀಲರು ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ಆ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಿ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.