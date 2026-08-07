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Vijay Sangeetha Divorce Case: ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌-ಸಂಗೀತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಕೊನೆಗೂ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ದಳಪತಿ ಪತ್ನಿ

Vijay Sangeetha: ಇದೀಗ ವಿಜಯ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ವಿಜಯ್‌ ಪತ್ನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಂಗೀತಾ ಅವರೇ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪ್ರಕರಣ ಕೊನೆಗೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 07, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:09 PM IST
Vijay Sangeetha Divorce Case: ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌-ಸಂಗೀತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಕೊನೆಗೂ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ದಳಪತಿ ಪತ್ನಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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