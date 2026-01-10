English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಈ ಸೌತ್‌ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಸಿಲ್ಕ್‌ ಸ್ಮಿತಾ ಸಂಬಂಧ.. ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಬಹುದಿನಗಳ ಸತ್ಯ

ಈ ಸೌತ್‌ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಸಿಲ್ಕ್‌ ಸ್ಮಿತಾ ಸಂಬಂಧ.. ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಬಹುದಿನಗಳ ಸತ್ಯ

 Silk Smitha: ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯ ನಡುವಿನ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರ ನಡುವೆ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲೂ ಏನೋ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಸಂಬಂಧವು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವದಂತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 10, 2026, 01:54 PM IST
  • ಸಿಲ್ಕ್‌ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಆ ಒಂದು ನಟನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು
  • ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಿಲ್ಕ್‌ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

Trending Photos

ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!!
camera icon6
Surya Nakshatra Parivartan 2026
ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!!
ಜ್ವರದಲ್ಲೂ ಕಾವ್ಯಾಗೋಸ್ಕರ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ..ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್‌
camera icon5
Gilli
ಜ್ವರದಲ್ಲೂ ಕಾವ್ಯಾಗೋಸ್ಕರ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ..ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್‌
ಸತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ..! ಘೋರ ಪಾಪಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪು
camera icon5
Karma
ಸತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ..! ಘೋರ ಪಾಪಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪು
&#039;ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನನ್ನ ತಂದೆ&#039; ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!
camera icon6
The Raja Saab
'ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನನ್ನ ತಂದೆ' ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!
ಈ ಸೌತ್‌ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಸಿಲ್ಕ್‌ ಸ್ಮಿತಾ ಸಂಬಂಧ.. ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಬಹುದಿನಗಳ ಸತ್ಯ

 Silk Smitha:   ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯ ನಡುವಿನ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರ ನಡುವೆ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲೂ ಏನೋ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು  ಶೆಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ನಡುವಿನ ಪ್ರಣಯವು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವದಂತಿಯಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಇವರೇ.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್‌ ಆಗೊದಂತು ಕಂಡಿತಾ

ತಲೈವಾ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್.. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 'ದೇವರು' ಆದ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 50 ವರ್ಷಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಚಲವಾದ ತಾರಾಪಟ್ಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಜನಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಳ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ 'ಬಾಷಾ' ನಾಯಕನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ವದಂತಿಯೂ ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ಸುಂದರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ನಡುವಿನ 'ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧ'ದ ವದಂತಿಗಳಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ರಜನಿ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮದ ಒಳಗಿನವರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.'ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್' ಮತ್ತೆ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ವಿಷಯವು 2011 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಪಾತ್ರವು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ತಲೈವಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಇಮೇಜ್‌ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಗಳು ರಜನಿಕಾಂತ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ  ನೀಡಿದರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವಾದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಇದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ..ಎಷ್ಟೇ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳು ಬಂದರೂ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1980 ರಲ್ಲಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಲು ಬಂದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲತಾ ರಂಗಾಚಾರಿ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 'ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮವಾಗಿತ್ತು.

ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವಿನಮ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಹಿರಿಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 1981ರಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ.. ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇವಲ ವದಂತಿಗಳು, ರಜನಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK12 Elimination: ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಸದ್ದು! ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೋಗೋರು ಇವರೇ ನೋಡಿ..

 

 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RajinikanthSilk SmithaRajinikanth affairSouth Indian CinemaRajinikanth rumoured relationship

Trending News