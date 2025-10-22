English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಕಳಚಿತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡಿ.. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ನಿಧನ!

ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಕಳಚಿತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡಿ.. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ನಿಧನ!

Famous actor passed away: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 22, 2025, 04:33 PM IST
  • ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ದುಃಖದ ಬೆಟ್ಟವೇ ಬಿದ್ದಿದೆ
  • ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಟಂಡನ್ ಇಂದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು

ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಕಳಚಿತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡಿ.. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ನಿಧನ!

actor Rishabh Tandon: ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ದುಃಖದ ಬೆಟ್ಟವೇ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಟಂಡನ್ ಇಂದು (ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22) ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಭ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ರಿಷಭ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.

ರಿಷಭ್ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕ, ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ನಟ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 2008 ರಲ್ಲಿ ಟಿ-ಸೀರೀಸ್‌ನ ಸಂಗೀತ ಆಲ್ಬಂ 'ಫಿರ್ ಸೆ ವಹಿ' ಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು 'ಫಕೀರ್ - ಲಿವಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್‌ಲೆಸ್' ಮತ್ತು 'ರಶ್ನಾ - ದಿ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರ 'ಆಶಿಕಿ', 'ಚಂದ್ ಡು', 'ಧು ಧು ಕರ್ ಕೆ', 'ಫಕೀರ್ ಕಿ ಜುಬಾನಿ' ನಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮದುವೆಯಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ- ಶೋಭಿತಾ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು! ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಆ ಚೆಲುವೆಯ ಹೆಸರು..  

ರಿಷಭ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದರು. ರಿಷಭ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನವು ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಹರಡಿದೆ.

ರಿಷಭ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಟಿ ಸಾರಾ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಸಾರಾ ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ ರಿಷಭ್ ರಷ್ಯಾದ ಒಲೆಸ್ಯಾ ನೆಡೋಬೆಗೋವಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಒಲೆಸ್ಯಾ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಣಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಿಷಭ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮದುವೆಯಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ- ಶೋಭಿತಾ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು! ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಆ ಚೆಲುವೆಯ ಹೆಸರು..  

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Singer actor Rishabh Tandon diesRishabh Tandon deathwho is Rishabh TandonRishabh Tandon wifeRishabh Tandon passes away

