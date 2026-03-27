ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ ಜೀಪ್‌ ಬಿಚ್ಚುವ ಪುರುಷರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು..!

Singer Chinmayi on SV Sekhar : ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಇದೀಗ ತೂತುಕುಡಿಯ ವಿಲಾತಿಕುಲಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕುರಿತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಸ್‌. ವಿ. ಶೇಖರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 27, 2026, 04:21 PM IST
    • ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಕೊಲೆ
    • ತೂತುಕುಡಿಯ ವಿಲಾತಿಕುಲಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ.
    • ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ..

Vilathikulam Girl Murder Update : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿಯ ವಿಲಾತಿಕುಲಂನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎಸ್.ವಿ.ಶೇಖರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ..

ಹೌದು.. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತೂತುಕುಡಿಯ ವಿಲಾತಿಕುಲಂನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ 12ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಧರ್ಮ ಮುನೀಶ್ವರನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸ್.ವಿ.ಶೇಖರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.. 

ಎಸ್.ವಿ. ಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಸ್.ವಿ. ಶೇಖರ್, ತೂತುಕುಡಿಯ ವಿಲಾತಿಕುಲಂನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು... "ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಪೊದೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ.. ಪೊಲೀಸರು ಟಾರ್ಚ್‌ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಲು ಆಗುತ್ತಾ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ವೀಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಇದೀಗ ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಎಸ್.ವಿ. ಶೇಖರ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂದಿಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ ಜೀಪ್‌ ಬಿಚ್ಚಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಪುರುಷರು ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ..

ಘಟನೆ ವಿವರ : ತೂತುಕುಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಲಾತಿಕುಲಂ ಬಳಿಯ ವೇದನಾಥಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿ 10ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಮರುದಿನ, 11ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು, ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 19ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಯಲ್ಗುಡಿಯ ಮಾವೀರನ್ (ಎ) ಧರ್ಮಮುನೀಶ್ವರನ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು. 20ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಬಾಲಕಿಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

