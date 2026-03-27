ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ ಜೀಪ್‌ ಬಿಚ್ಚುವ ಪುರುಷರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು..!

Vilathikulam Girl Murder Update : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿಯ ವಿಲಾತಿಕುಲಂನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎಸ್.ವಿ.ಶೇಖರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತೂತುಕುಡಿಯ ವಿಲಾತಿಕುಲಂನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ 12ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಧರ್ಮ ಮುನೀಶ್ವರನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸ್.ವಿ.ಶೇಖರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಎಸ್.ವಿ. ಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಸ್.ವಿ. ಶೇಖರ್, ತೂತುಕುಡಿಯ ವಿಲಾತಿಕುಲಂನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು... "ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಪೊದೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ.. ಪೊಲೀಸರು ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಲು ಆಗುತ್ತಾ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ವೀಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
Based on this clip - Mr S Ve Shekhar seems to ask why the Vilathikulam, Thoothukudi brutal rape and murder victim went behind shrubs in a forest area - the cops cant come there and shine a light everywhere.
The girl reportedly went to relieve herself - something people without… https://t.co/teKLUjtusl
— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) March 26, 2026
ಇದೀಗ ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಎಸ್.ವಿ. ಶೇಖರ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂದಿಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೀಪ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಪುರುಷರು ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ..
ಘಟನೆ ವಿವರ : ತೂತುಕುಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಲಾತಿಕುಲಂ ಬಳಿಯ ವೇದನಾಥಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿ 10ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಮರುದಿನ, 11ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು, ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 19ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಯಲ್ಗುಡಿಯ ಮಾವೀರನ್ (ಎ) ಧರ್ಮಮುನೀಶ್ವರನ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು. 20ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಬಾಲಕಿಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.