ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ.!

Singer news : ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗದೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಢಿಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ತಾಯಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ವತಃ ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 11, 2025, 05:14 PM IST
    • ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ತಾಯಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
    • ಮದುವೆಯಾಗದೆ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
    • ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ.!

Singer Devi news: ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಋಷಿಕೇಶದ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಈ ಗಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಜನಪ್ರಿಯ ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಗಾಯಕಿ ದೇವಿ. ದೇವಿ ಅವರೇ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, "ನನ್ನ ಜೀವನ ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವಿ ತಾಯ್ತನ ಸಾಧಿಸಲು ಜರ್ಮನಿಯ ವೀರ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಐವಿಎಫ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು. ಈಗ ಅವರ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದೆ. ದೇವಿ ಭೋಜ್‌ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ. ಅವರ 'ಸೋಲಾ ಸಾವನ್ ಭೈಲ್ ಉಮಾರಿಯಾ', 'ಹಮ್ರೋ ಬಾಲಮ್ ಭೋಜ್‌ಪುರಿಯಾ' ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಹಾಡುಗಳು ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. 

ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು "ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ದೇವಿಯ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Singer Devidevi singer motherDevi kidsdevi becomes single mother

