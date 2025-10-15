50 ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಜೊತೆ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್‌ 2ನೇ ಮದುವೆ... ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? 

Raghu Dixit Varijashri Venugopal Marriage: ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಿಂಗರ್, ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಮ್ಮ ಬಹುಭಾಷಾ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಂಡ್ `ದಿ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್' ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ವಾರಿಜಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಮ್ಮ ಬಹುಭಾಷಾ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್ `ದಿ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್'ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಿಜಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಲು ವಾದಕಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಗೀತ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು.
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್, ಈ ಹೊಸ ಆರಂಭವು ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. "ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಉಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಜೀವನವು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಬಲವಾದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಒಡನಾಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ವಾರಿಜಶ್ರೀ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳಿದರು.
ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಖ್ಯಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಯೂರಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ 2019 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು
